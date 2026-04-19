Зеленский обсудил с президентом Финляндии переговоры с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом.

передает "Европейская правда".

В телефонном разговоре президенты Украины и Финляндии обсудили ситуацию на фронте, вызовы, связанные с войной в Иране, а также совместные возможности укрепления безопасности.

Отдельно Зеленский и Стубб поговорили о состоянии дипломатической работы с США и работе с европейскими структурами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона еще не получила подтверждения дат визита спецпредставителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По словам Зеленского, в разговоре с ним представители США обещали совершить визит в Киев в начале апреля.

На этой неделе Зеленский признал, что из-за войны с Ираном внимание администрации президента США Дональда Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее предполагал, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.