Выборы в Болгарии – экзит-полы свидетельствуют о победе "друзей Путина"

Экзит-полы свидетельствуют об уверенной победе на парламентских выборах в Болгарии партии пророссийского экс-президента Румена Радева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

В частности, согласно результатам экзит-пола социологического агентства "Мяра", в Народное собрание (парламент) Болгарии проходят 6 политических сил. При этом "Прогрессивная Болгария" Румена Радева не просто занимает первое место, но и получает гораздо больше, чем ожидалось ранее – 38,7%. Такой результат должен обеспечить партии Радева 109 из 240 мандатов.

Согласно данным социологов, обе проевропейские силы даже суммарно получили меньше победителя. Так, за блок ГЭРБ – СДС отдало голоса 14,7% избирателей, а за блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – 13,3%.

Еще 9,1% избирателей поддержало партию ДПС (Движение за права и свободы) Деляна Пеевски. Также в Народное собрание проходит откровенно пропутинская партия "Возрождение" (5,3%). На грани прохождения – умеренно-пророссийские болгарские социалисты (4%).

Схожие результаты публикует и другой экзит-пол – от Alpha Research.Согласно ему, "Прогрессивная Болгария" получает поддержку 38,1% избирателей, ГЕРБ – СДС – 15,9%, "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" – 14,1%, ГПС – 7,9%, "Возрождение" – 4,9%, 4,9%.

Таким образом, экспрезидент Румен Радев может без проблем сформировать коалицию с "Возрождением" (могут получить 14-15 мандатов), что является наихудшим сценарием для Украины

Напомним, нынешние выборы стали 8 досрочными парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет. Явка на них составила 48,5%.

Напомним, накануне дня выборов страна обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России. А по состоянию на 16-30 19 апреля Министерство внутренних дел Болгарии получило 328 сообщений о возможных фальсификациях на выборах.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед выборами.

Больше о выборах в Болгарии читайте в материале "ЕвроПравды": Новый фаворит Кремля и соглашение с Украиной: главное о выборах в Болгарии