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В Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома

Пятница, 25 июня 2021, 18:05

Украинский транспортный самолет "Мрия" сдул потоками воздуха забор у британской авиабазы ​​Брайз-Нортон, откуда люди наблюдали за взлетом Ан-225.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украинский самолет только что вернулся к выполнению рейсов после ремонта. За несколько дней до Британии "Мрия" побывала в Кабуле, а затем - в Карачи, откуда доставила три вертолета британских ВВС.

Фотографы скопились за оградой, чтобы снять взлет "Мрии", однако забор не выдержал мощности двигателей самого большого в мире самолета.

Среди диалогов очевидцев прозвучало "нужно выслать россиянам счет за это". Это вызвало возмущение у пользователей, которые под опубликованным роликом в YouTube пристыдили комментатора за то, что он не знает, что это украинский самолет.

RAF Brize Norton - крупнейшая база Королевских ВВС Великобритании.

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