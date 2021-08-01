Общественность обратилась к Байдену из-за "Северного потока-2"

Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джо Байдену, в котором просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".

Текст письма есть в распоряжении "Европейской правды".

В письме отмечается, что заявление США и Германии после договоренности о "Северном потоке-2" ставит под угрозу помощь США, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.

"Заявление о "Северном потоке - 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и ​​военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", - говорится в письме.

Также указывается, что если "Северный поток-2" заработает, Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, и у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину.

"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", - говорится в письме.

Авторы письма просят отменить до середины августа, крайнего срока подачи отчета администрации США об обязательных санкциях в Конгресс, необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции за сертификацию в соответствии с требованиями законодательства США.

"Северный поток-2" обогатит и расширит возможности деловых кругов в Европе, которые служат апологетами авторитарной политики Путина. Это также дало бы Путину дополнительные ресурсы для "найма" большего числа западных политиков, таких как Герхард Шредер и Франсуа Фийон. Это не удар по коррупции, и это только побудит Путина продолжать подталкивать Европу. Это не тот путь, по которому Америка вернулась. Будет очень трудно поверить в восстановление власти демократии без пересмотра вашего решения", - говорится в письме.

Среди подписантов письма - нардепы Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие. В целом письмо подписали 47 человек.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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