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В США назначили ответственную за формирование политики в отношении Украины

Среда, 8 сентября 2021, 11:52

Администрация президента США Джо Байдена поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Данниган с 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенной в делах в Австрии. Новую должность она заняла 7 сентября.

Данниган была громким критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2", который лишит Украину около $2 миллиардов в год.

Данниган получила степень магистра наук в области стратегии нацбезопасности в Национальном военном колледже США. Также она имеет степень магистра дипломатической службы Джорджтаунского университета и степень бакалавра делового администрирования в Калифорнийском университете в Беркли.

Напомним, в правительстве выступили против инициативы депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

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