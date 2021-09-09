Открытие Польши и Норвегии и газовые переговоры: главное за 9 сентября

Українська сторона планує зробити ефективнішою Комісію стратегічного партнерства Україна-США; Росія та Німеччина консультуються з питання транзиту газу через Україну після 2024 року; громадяни України просять про евакуацію з Афганістану; ЄСПЛ вказав, що власник сторінки у Facebook несе відповідальність за неприйнятні коментарі третіх осіб.

Про ці та інші новини 9 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Відповідь президентці Естонії та Комісія Україна-США

"Група друзів України у Європарламенті" відреагувала на думку президентки Естонії Керсті Кальюлайд, яку вона висловила під час інтерв’ю "Європейській правді", що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС.

У тексті листа, який є у розпорядженні "Європейської правди", євродепутати висловила підтримку європейським прагненням України і заявили, що час вступу до ЄС залежить від самої України. У листі також зазначили, що "Україна - на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємось на подальший прогрес".

Восени цього року вперше за три роки має зібратися Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні повідомив, що українській частині Комісії потрібно змінити її структуру, щоб вона була ефективнішою.

Також Кулеба назвав два інших завдання для української частини Комісії: внести на розгляд американської сторони український проєкт нової Хартії стратегічного партнерства та підготувати до розгляду план трансформації України, який Володимир Зеленський представив під час візиту у США.

Донбас та "Північний потік-2"

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ у "нормандському форматі" і чекає на підтвердження участі від Росії. Кулеба сподівається, що глава МЗС РФ "пан Лавров наважиться сісти за стіл переговорів і знайти час у своєму насиченому графіку". Нагадаємо, на зустрічах "нормандського формату" обговорюють питання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Тим часом, російський монополіст "Газпром" планує розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" в обхід України з наступного місяця. "Газпром" націлений на потік газу через обидві лінії під Балтійським морем до 1 грудня, сказали джерела. Компанія вже заявила, що цього року трубопровід зможе провести 5,6 млрд кубометрів палива.

"Північному потоку-2" все ще потрібно отримати технічну сертифікацію та страхування, що може бути складним через санкції США, запроваджені минулого року.

Паралельно, Росія та Німеччина консультуються з питання транзиту газу через Україну після 2024 року. Віцепрем'єр РФ Александр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє в ході робочої зустрічі обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року. Сторони домовилися продовжити консультації з цього питання.

COVID-19: зміна умови в’їзду для українців

Уряд Норвегії дозволив в'їзд для повністю вакцинованих громадян України, які їдуть з туристичною метою. В’їзд дозволений повністю вакцинованим громадяни України, які мають відповідні сертифікати COVID-19, видані Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (EU Digital COVID Certificate).

Польща також додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму. При цьому від обов’язку проходження карантину звільнено вакцинованих від COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження про повний курс вакцинації зареєстрованою в ЄС вакциною – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а також тих, хто перехворів на COVID-19 і може це документально підтвердити.

Для тих, хто в’їжджає за ПЛР-тестом діє вимога 10-денного карантину.

Уряд Фінляндії оновив правила в'їзду для громадян України, які їдуть з туристичною метою, скасувавши можливість в'їзду з ПЛР-тестом.

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