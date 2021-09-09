Турецька поліція визнала самогубством смерть українки на віллі: зімітувала сцену з фільму

Поліція Туреччини заявила про завершення розслідування смерті громадянки України, яка була знайдена у себе вдома зі зв'язаними руками та поліетиленовим пакетом на голові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Türk.

Згідно з висновками, 25-річна Христина Новицька вчинила самогубство, імітувавши сцену з фільму "Життя Девіда Гейла" з Кевіном Спейсі у головній ролі. За результатами розслідування також вказується, що неможливо визначити, чи міг хтось спонукати або довести жінку до самогубства.

У постанові прокуратури вказується, що Новицька одягнула пакет на голову і скувала руки ззаду наручниками. Смерть наступила в результаті задухи.

Також зазначається, що двері будинку були замкнені зсередини, а в замку був ключ, вікна були закриті залізними ґратами, відбитки пальців або зразки ДНК третьої особи не виявлені. Також зазначалося, що немає ніяких доказів того, що Новицька була вбита іншою людиною.

Тіло Новицької 3 січня знайшли на орендованій віллі в районі турецького Бодрума. Повідомлялося, що вона сиділа в кріслі в наручниках із поліетиленовим пакетом на голові.

Турецька поліція тоді заявила, що розглядає і варіант самогубства, тому що всі замки вілли були закриті зсередини, на вікнах були залізні решітки, а у будинку не було безладу.

Турецькі ЗМІ писали, українка приїхала до Туреччини з Києва три роки тому і працювала моделлю та танцівницею. Вона викладала танці, але останні 10 місяців практично була без роботи через пандемію.