Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Захоплення банку у Грузії: грабіжника затримали, заручники звільнені

Четвер, 9 вересня 2021, 19:19

Правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який захопив відділення "Банку Грузії" у місті Кварелі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости- Грузия", про це заявили в МВС.

Операція для нейтралізації грабіжника тривала три години. 

"Співробітники МВС знешкодили і затримали чоловіка, який взяв заручників у банку. Усі заручники звільнені, їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує", - повідомила представниця відомства Кеті Ковзіашвілі, не уточнивши, чи чоловік здався, чи його захопили силою. 

Біля відділення банку і досі залишаються сили поліції. Проти грабіжника відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу Грузії. 

Нагадаємо, чоловік увірвався у відділення банку близько 16-00 за місцевим часом. За словами свідків, він був у масці та з гранатою в руці, яку погрожував підірвати. 

Кільком людям вдалося одразу втекти через вікно, але близько 15 співробітників банку і клієнтів опинилися заручниками. Згодом грабіжник відпустив їх і залишився у відділенні сам, правоохоронці вели з ним перемовини.

Це вже третє збройний напад на відділення "Банку Грузії" за останній час.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія інциденти
powered by lun.ua

Статті

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM

Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

Польща та Єврокомісія – за крок до повноцінного конфлікту. Атаки Варшави на судову владу та права ЛГБТ незабаром можуть вилитися у санкції.
8 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко