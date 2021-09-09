Кулеба: ми готові до нормандського саміту, головне, щоб Лавров наважився

Україна готова до проведення зустрічі глав міністерств закордонних справ у "нормандському форматі" і чекає на підтвердження участі від Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Підготовка зустрічі триває, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити прийнятну для всіх дату. Я дуже сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь, нам є про що поговорити".

Кулеба розповів, що 8 вересня відбулася зустріч радників міністрів у форматі відеоконференції.

"Певний трек на цьому напрямку відновився після літа і ми готові до цієї зустріч міністрів якнайшвидше, головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов час у своєму насиченому графіку", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він назвав це помстою за Кримську платформу.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Німеччина заявила, що російські санкції проти Кулеби не є перепоною для проведення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні міністрів.

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