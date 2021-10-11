Новый посол Украины в ЕС официально начал работу

Новоназначенный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов 11 октября вручил верительные грамоты президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю.

Об этом сообщило представительство Украины при Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

На встрече Ченцов и Мишель обсудили приоритетные направления сотрудничества Украины и ЕС, а также ожидания от 23 саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября в Киеве.

Great honour to present Letters of Credence to President of the European Council Charles Michel @eucopresident. Expressed my gratitude for his personal leadership in making 🇺🇦🇪🇺 relations stronger. Ukraine and EU are gearing up for a result-oriented Summit in Kyiv tomorrow. pic.twitter.com/nVIEkKG3O0 — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) October 11, 2021

"Европейская интеграция - это выбор украинского народа и приоритет для нашего государства. Искренне благодарен за ваше личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС", - отметил во время разговора Ченцов.

Отмечается, что Мишель положительно отметил прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил поддержку комплексной программе реформ в Украине. Мишель отметил, что ЕС неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, готов усиливать взаимодействие в рамках Крымской платформы и в сфере энергетической безопасности.

Вручение верительных грамот считают началом официальной деятельности посла в должности. Впрочем, Ченцов еще не завершил этот процесс - согласно протокольной практике Евросоюза новозназначенній представитель при ЕС также должен вручить верительные грамоты также президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе 25 августа.

До этого Ченцов занимал должность посла в Нидерландах, на которую он был назначен в марте 2017 года.