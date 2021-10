Новый посол Украины в ЕС официально начал работу

Новоназначенный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов 11 октября вручил верительные грамоты президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю.

Об этом сообщило представительство Украины при Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

На встрече Ченцов и Мишель обсудили приоритетные направления сотрудничества Украины и ЕС, а также ожидания от 23 саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября в Киеве.

Great honour to present Letters of Credence to President of the European Council Charles Michel @eucopresident. Expressed my gratitude for his personal leadership in making 🇺🇦🇪🇺 relations stronger. Ukraine and EU are gearing up for a result-oriented Summit in Kyiv tomorrow. pic.twitter.com/nVIEkKG3O0