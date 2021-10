Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели - СМИ

Украина должна остаться как минимум еще две недели в списке третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"На этой неделе нет исключений из рекомендованного ЕС списка третьих стран, только четыре страны добавлены - из Южной Америки и Африки. Это значит, что Украина должна остаться как минимум еще две недели", - написал Джозвяк.

no removals in the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks