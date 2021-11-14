Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ

Воскресенье, 14 ноября 2021, 12:18

Польская пограничная служба считает, что белорусская сторона в воскресенье готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы.

Об этом Пограничная служба Польши сообщила в своем Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"После "тихой" ночи в окрестностях лагеря в Кузнице сейчас мы наблюдаем, что в этом месте находится все больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем перемещение среди мигрантов. Также появился фургон для телетрансляции", - говорится в сообщении польских пограничников.

Они также рассказали, что некоторые палатки в лагере начинают исчезать, а иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб.

"Видно, что белорусская сторона готовится к большой попытке форсирования границы. Наши силы готовы к действиям", - говорится в сообщении пограничников.

За последние сутки было зафиксировано 223 попытки незаконного пересечения границы с Беларуси в Польшу, сообщили в пограничном нацштабе в воскресенье.

Ранее белорусские военные в ночь на субботу служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха. Польские пограничники опубликовали видео, где видно, как белорусы используют стробоскопы и лазерные указки.

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь Польша шантаж мигрантами
powered by lun.ua

Статьи

Чуть менее пророссийская: кто во Франции разрушает стереотипы в отношении Украины и РФ

Франция традиционно считается скептично настроенной к европейским перспективам Украины и дружественной к РФ. Однако ситуация постепенно меняется.
12 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Курс на углубление кризиса: почему новые выборы в Болгарии только усилят "друзей РФ"

Граждане Болгарии будут выбирать одновременно президента и парламент страны. Однако шансов, что эти выборы положат конец политическому кризису, немного. Скорее, наоборот (укр.)
12 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"