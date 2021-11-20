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В Эстонии начали строить временное ограждение на границе с РФ

Суббота, 20 ноября 2021, 17:20

Военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) в субботу, 20 ноября, приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам начальника оперативного штаба Идашской префектуры Урмаса Эльма, эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа преимущественно имеет естественные водные преграды.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наибольший. Работы начались сегодня около 9 часов утра и продлятся до сумерек. Силы обороны будут работать на этом участке два дня", - сообщил Эльм. .

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, проведенные во время дополнительного тренировочного собрания обучение дают ценный опыт по охране границы.

"Только благодаря реальным действиям мы узнаем, какова общая способность Сил обороны и PPA по установлению временных заграждений на границе и какие для этого необходимы материально-техническая база и человеческие ресурсы. В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но если оно изменится, скорая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной иммиграции и всей операции по охране границы", - сказал Беличев.

Поскольку работа проходит в приграничной зоне, где движение происходит по жестким правилам, резервистов и военнослужащих сопровождают пограничники.

До 25 ноября в границу перемещается дорожная техника Сил обороны, в передвижении участвуют больше полицейских и пограничников, чем обычно. До 26 ноября на восточной границе установлены и ограничения на полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.

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Эстония
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