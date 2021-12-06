Водометы и слезоточивый газ: в Брюсселе протесты против ограничений завершились столкновениями
Понедельник, 6 декабря 2021, 08:41
Тысячи людей в воскресенье вышли на улицы бельгийской столицы Брюсселя в протест против усиления карантинных ограничений из-за стремительного распространения коронавируса.
Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".
Демонстрация проходила под лозунгом "Свобода! Воля!". Люди прошли в правительственный квартал, где расположены административные здания Европейского Союза, держа плакаты с надписями: "Вместе за нашу свободу, права и наших детей". Также на некоторых плакатах содержались призывы против обязательной вакцинации.
Another Video-— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 6, 2021
Police fired #TearGas and used #water cannons on Sunday to disperse #protesters pelting officers with #cobblestones and #fireworks as a #Demonstration in #Brussels over government-imposed #COVID19 #restrictions turned #violent. #Belgium #VaccinePassport #Brussel pic.twitter.com/LT5ovfQSYS
Сначала акция в Брюсселе проходила мирно, но впоследствии группа из около 100 протестующих начала столкновение с полицией, которая перекрывала путь в админздания.
В ответ на бросание мусора и файеров протестующими в сторону правоохранителей, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Сообщений о пострадавших или задержанных не было. По данным полиции, в демонстрации приняло участие около 8 тысяч человек.
С 6 декабря в Бельгии ужесточаются карантинные ограничения для сдерживания распространения коронавируса.
Как сообщалось, в субботу более 40 000 человек прошли маршем по улицам Вены в знак протеста против локдауна и планов сделать обязательными прививки для сдерживания пандемии.
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