Водометы и слезоточивый газ: в Брюсселе протесты против ограничений завершились столкновениями

Тысячи людей в воскресенье вышли на улицы бельгийской столицы Брюсселя в протест против усиления карантинных ограничений из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Демонстрация проходила под лозунгом "Свобода! Воля!". Люди прошли в правительственный квартал, где расположены административные здания Европейского Союза, держа плакаты с надписями: "Вместе за нашу свободу, права и наших детей". Также на некоторых плакатах содержались призывы против обязательной вакцинации.

Сначала акция в Брюсселе проходила мирно, но впоследствии группа из около 100 протестующих начала столкновение с полицией, которая перекрывала путь в админздания.

В ответ на бросание мусора и файеров протестующими в сторону правоохранителей, полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Сообщений о пострадавших или задержанных не было. По данным полиции, в демонстрации приняло участие около 8 тысяч человек.

С 6 декабря в Бельгии ужесточаются карантинные ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Как сообщалось, в субботу более 40 000 человек прошли маршем по улицам Вены в знак протеста против локдауна и планов сделать обязательными прививки для сдерживания пандемии.

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