Водометы и слезоточивый газ: в Брюсселе протесты против ограничений завершились столкновениями

Тысячи людей в воскресенье вышли на улицы бельгийской столицы Брюсселя в протест против усиления карантинных ограничений из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Демонстрация проходила под лозунгом "Свобода! Воля!". Люди прошли в правительственный квартал, где расположены административные здания Европейского Союза, держа плакаты с надписями: "Вместе за нашу свободу, права и наших детей". Также на некоторых плакатах содержались призывы против обязательной вакцинации.

