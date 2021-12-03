Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Бельгия усиливает карантин для сдерживания эпидемии коронавируса

Пятница, 3 декабря 2021, 16:11

В правительстве Бельгии анонсировали усиление карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

С понедельника 6 декабря массовые мероприятия в помещениях будут разрешены с участием не более 200 человек, с требованием ковид-сертификата, маски и сидячих мест. Проведение корпоративов запрещается.

Читайте также

Ярмарки могут продолжить работу, но посетителям необходимо носить маски и на входе показать ковид-сертификат.

Любительские спортивные события в помещениях запрещаются, а профессиональные соревнования должны проходить без публики.

На встрече членов правительства не нашла поддержки рекомендация экспертов ограничить время работы ресторанов до 20:00 – им разрешат и дальше работать до 23:00.

Относительно работы школ было принято компромиссное решение. Эксперты предлагали как минимум на 10 дней закрыть детсады и начальные школы, но их предложение не поддержали. В итоге договорились, что с понедельника детям от 6 лет нужно будет носить маски, и эти заведения перед рождественскими каникулами закроются неделей раньше – с 20 декабря, за исключением для детей родителей, обеспечивающих работу критической инфраструктуры. Средняя и старшая школа будет учиться в смешанном формате.

Бельгия, как и большинство стран Европы, проходит очередную волну эпидемии. Дневные показатели на прошлой неделе обновили рекорды, превысив 20 тысяч (население Бельгии – 11,5 млн).

По состоянию на 3 декабря в Бельгии госпитализированы 3707 пациентов с коронавирусом, из них 821 – в палатах интенсивной терапии.

Эксперты осторожны в своих прогнозах по дальнейшему развитию эпидемии, отмечая, что дальше может наблюдаться либо "плато", либо спад заболеваемости.

Бельгия – одна из стран ЕС с высокими показателями вакцинации от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 75,5% взрослого населения и более 15% уже получили усиливающую третью дозу.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Паспорта для диаспоры и врагов Путина: что меняет Зеленский в правилах гражданства

Те, кто решит иметь несколько гражданств, столкнутся с запретом работать в госструктурах, участвовать в политической деятельности…
3 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва сражались на полях ОБСЕ

Атаки Кремля в Стокгольме столкнулись с мощным фронтом поддержки Украины демократическим сообществом (укр.)
3 декабря 2021 — Иванна Костина, Европейская правда, из Стокгольма

Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс

Главной темой переговоров министров был вопрос сдерживания России. Причем в Альянсе согласовали путь, чтобы для санкций против РФ не требовалось единогласие (укр.)
2 декабря 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда