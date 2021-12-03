Бельгия усиливает карантин для сдерживания эпидемии коронавируса

В правительстве Бельгии анонсировали усиление карантинных ограничений для сдерживания распространения коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

С понедельника 6 декабря массовые мероприятия в помещениях будут разрешены с участием не более 200 человек, с требованием ковид-сертификата, маски и сидячих мест. Проведение корпоративов запрещается.

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Ярмарки могут продолжить работу, но посетителям необходимо носить маски и на входе показать ковид-сертификат.

Любительские спортивные события в помещениях запрещаются, а профессиональные соревнования должны проходить без публики.

На встрече членов правительства не нашла поддержки рекомендация экспертов ограничить время работы ресторанов до 20:00 – им разрешат и дальше работать до 23:00.

Относительно работы школ было принято компромиссное решение. Эксперты предлагали как минимум на 10 дней закрыть детсады и начальные школы, но их предложение не поддержали. В итоге договорились, что с понедельника детям от 6 лет нужно будет носить маски, и эти заведения перед рождественскими каникулами закроются неделей раньше – с 20 декабря, за исключением для детей родителей, обеспечивающих работу критической инфраструктуры. Средняя и старшая школа будет учиться в смешанном формате.

Бельгия, как и большинство стран Европы, проходит очередную волну эпидемии. Дневные показатели на прошлой неделе обновили рекорды, превысив 20 тысяч (население Бельгии – 11,5 млн).

По состоянию на 3 декабря в Бельгии госпитализированы 3707 пациентов с коронавирусом, из них 821 – в палатах интенсивной терапии.

Эксперты осторожны в своих прогнозах по дальнейшему развитию эпидемии, отмечая, что дальше может наблюдаться либо "плато", либо спад заболеваемости.

Бельгия – одна из стран ЕС с высокими показателями вакцинации от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 75,5% взрослого населения и более 15% уже получили усиливающую третью дозу.

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