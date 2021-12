Водомети і сльозогінний газ: у Брюсселі протести проти обмежень завершилися сутичками

Тисячі людей у неділю вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя на протест проти посилення карантинних обмежень через стрімке поширення коронавірусу.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Демонстрація проходила під гаслом "Свобода! Воля!". Люди пройшли до урядового кварталу, де розташовані адміністративні будівлі Євросоюзу, тримаючи плакати з написами: "Разом за нашу свободу, права та наших дітей". Також на деяких плакатах містилися заклики проти обов'язкової вакцинації.

Another Video-

Police fired #TearGas and used #water cannons on Sunday to disperse #protesters pelting officers with #cobblestones and #fireworks as a #Demonstration in #Brussels over government-imposed #COVID19 #restrictions turned #violent. #Belgium #VaccinePassport #Brussel pic.twitter.com/LT5ovfQSYS