Водомети і сльозогінний газ: у Брюсселі протести проти обмежень завершилися сутичками

Тисячі людей у неділю вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя на протест проти посилення карантинних обмежень через стрімке поширення коронавірусу.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Демонстрація проходила під гаслом "Свобода! Воля!". Люди пройшли до урядового кварталу, де розташовані адміністративні будівлі Євросоюзу, тримаючи плакати з написами: "Разом за нашу свободу, права та наших дітей". Також на деяких плакатах містилися заклики проти обов'язкової вакцинації.

Спочатку акція у Брюсселі проходила мирно, але згодом група із близько 100 протестувальників розпочала зіткнення з поліцією, яка перекривала шлях до адмінбудівель.

У відповідь на кидання сміття та фаєрів протестувальниками у бік правоохоронців, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Повідомлень про постраждалих чи затриманих не було. За даними поліції, у демонстрації взяли участь близько 8 тисяч людей, організатори заявили про 35 тисяч учасників.

З 6 грудня у Бельгії посилюють карантинні обмеження для стримування поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, у суботу понад 40 000 людей пройшли маршем у Відні на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.

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