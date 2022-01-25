Северная Корея в пятый раз в году провела испытания ракет

Северная Корея выпустила две крылатые ракеты в море у своего восточного побережья во вторник на фоне роста напряженности из-за недавних испытаний оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не уточнил дальность и траекторию ракет, но заявил, что проводит анализ вместе с властями США.

Запуск был пятым в этом году после испытаний тактической управляемой ракеты двух "гиперзвуковых ракет", способных развивать высокую скорость и маневрировать после старта, а также железнодорожной ракетной системы.

Напряжение растет, и лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе пообещал поддержать военных и предупредил, что он может отменить введенный им самим мораторий на испытания атомных бомб и ракет большой дальности.

Северная Корея не запускала межконтинентальные баллистические ракеты или ядерное оружие с 2017 года, но приступила к испытанию ряда ракет меньшей дальности после того, как переговоры о денуклеаризации остановились после неудачного саммита с Соединенными Штатами в 2019 году.

Шквал последних испытаний привел к продвижению Соединенными Штатами новых санкций ООН.

Совет Безопасности ООН запрещает Северной Корее совершать какие-либо запуски с использованием баллистических технологий, но не крылатых ракет. Китай и Россия недавно призвали отменить запрет на экспорт Пхеньяном морепродуктов и текстиля, а также повысить ограничения на импорт рафинированной нефти.

Ли Сан Мин, военный эксперт из Корейского института оборонного анализа, сказал, что последние ракетные залпы могут быть направлены на наращивание геополитической напряженности и, возможно, подтолкнуть Соединенные Штаты к разработке новой стратегии.

"Крылатые ракеты медленнее баллистических, и поэтому считаются меньшей угрозой, но они поражают цели с высокой точностью, что Северная Корея будет продолжать развивать", - сказал он.

Министр по объединению Южной Кореи Ли Ин Янг, ответственный за трансграничные связи, призвал Пхеньян вернуться к переговорам, а не к дальнейшей эскалации.

Северная Корея заявила, что открыта для переговоров, но только в том случае, если Соединенные Штаты и их союзники откажутся от мер "враждебной политики", таких как санкции и военные учения.

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