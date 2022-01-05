Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ

Среда, 5 января 2022, 11:20

В Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до того, как НАТО проведет переговоры с Россией по Украине и безопасности в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О созыве заседания сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и пресс-служба Альянса.

НАТО-реальность: как сделать помощь от Североатлантического союза максимально эффективной

"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", – рассказал Кулеба в Twitter.

В НАТО сообщили, что в понедельник 10 января генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, который также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов под председательством Столтенберга.

Два дня спустя, 12 января, запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых "гарантий безопасности" и требования нерасширения НАТО.

Кроме того, из-за наращивания военной мощи России в Украине и на ее границах 7 января Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание на уровне глав МИД.

10 января ожидаются переговоры США с Россией на платформе Стратегического диалога по безопасности.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Украина-НАТО Россия Кулеба

Статьи

4 формата поддержки от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ

Как НАТО может помочь Украине сдерживать российскую агрессию? И как сделать эту помощь максимально эффективной? (укр.)
4 января 2022 — Александр Калиниченко, "Заметки Атлантиста"

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды