Зеленский обсудил с Байденом оборонную помощь и антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джоном Байденом об усилении санкции против России.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с президентом Соединенных Штатов. Благодарен США за мощную поддержку", – написал Зеленский.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!