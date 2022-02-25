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Зеленский обсудил с Байденом оборонную помощь и антивоенную коалицию

Пятница, 25 февраля 2022, 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джоном Байденом об усилении санкции против России.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с президентом Соединенных Штатов. Благодарен США за мощную поддержку", – написал Зеленский.

Ранее Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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