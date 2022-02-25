Зеленский обсудил с Байденом оборонную помощь и антивоенную коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джоном Байденом об усилении санкции против России.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с президентом Соединенных Штатов. Благодарен США за мощную поддержку", – написал Зеленский.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Ранее Европейский Союз согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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