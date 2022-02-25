Зеленський обговорив з Байденом оборонну допомогу і антивоєнну коаліцію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джон Байденом щодо посилення санкції проти Росії.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом Сполучених Штатів. Вдячний США за потужну підтримку", - написав Зеленський.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

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