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Зеленський обговорив з Байденом оборонну допомогу і антивоєнну коаліцію

П'ятниця, 25 лютого 2022, 20:43

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джон Байденом щодо посилення санкції проти Росії.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом Сполучених Штатів. Вдячний США за потужну підтримку", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких  анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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