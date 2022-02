Зеленський обговорив з Байденом оборонну допомогу і антивоєнну коаліцію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джон Байденом щодо посилення санкції проти Росії.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з президентом Сполучених Штатів. Вдячний США за потужну підтримку", - написав Зеленський.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!