Министр по делам Европы правительства Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что почти все страны Евросоюза являются мишенью пророссийской пропаганды в интернете накануне выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на совместной пресс-конференции вместе со своими немецкими и польскими коллегами, он отметил, что усилия правительства Франции, направленные на борьбу с иностранным вмешательством и дезинформацией, обнаружили 31 новый сайт, который распространяет прокремлевскую пропаганду по всей Европе.

Министерство иностранных дел Франции в понедельник сообщило, что 25 из 27 стран-членов ЕС стали в последние месяцы мишенью для российской пропаганды.

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Барро призвал социальные платформы блокировать сайты, которые "участвуют в операции иностранного вмешательства". По его словам, эти интернет-операции направлены на дестабилизацию общественного мнения в преддверии выборов.

"2024 год – это год больших выборов в Европе и за ее пределами. Мы не потерпим никаких попыток вмешательства в наши демократические процессы, – говорится в совместном заявлении трех министров.

Ранее Барро пожаловался на пропаганду и дезинформацию, которая атакует его страну накануне выборов в Европейский парламент в июне.

К примеру, в феврале французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM обнаружил спланированную дезинформационную кампанию во Франции, Германии и Польше, связанную со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину и выборами в ЕС.

А в июне прошлого года французские власти разоблачили еще одну широкомасштабную российскую дезинформационную кампанию под названием Doppelganger, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Напомним также, что Еврокомиссия призвала крупные онлайн-платформы принять меры перед выборами в Европарламент, чтобы противодействовать распространению ложной информации и скоординированной работе сетей ботов.