В Лондоне арестовали мужчину, напавшего на людей с мечом

Британская полиция арестовала вооруженного мечом мужчину после сообщений о ножевых ранениях во время серьезного инцидента на северо-востоке Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

36-летний мужчина был арестован после того, как полиция получила сообщение, что автомобиль въехал в дом возле станции метро Эно.

Sky News

Полиция сообщила, что подозреваемый напал на представителей общественности и двух офицеров.

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Позже британские СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что в больницу в результате инцидента попали пять человек.

"Это, пожалуй, был ужасный инцидент для тех, кого это касалось. Я знаю, что община испытает шок и тревогу. Мы не считаем, что существует какая-то постоянная угроза обществу", – сказала представительница столичной полиции Аде Аделекан.

Полиция заявила, что инцидент не выглядит связанным с терроризмом и они не ищут других подозреваемых.

"Я регулярно получаю информацию об инциденте на станции Эно сегодня утром, – сказал министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли. – Я думаю о пострадавших".

Напомним, на прошлой неделе в городе Амманфорд на западе Уэльса девушка-подросток совершила нападение с ножом. Ученики крупной общеобразовательной школы после тревоги на несколько часов заперли в их классах из-за инцидента с тремя пострадавшими, обстоятельства которого сначала не раскрывали.

В итоге выяснилось, что речь шла о нападении с ножом, в результате которого пострадали два учителя и ученик, подозреваемая – девушка-подросток. О возможных мотивах ее действий не сообщалось.

Всех пострадавших уже выписали из больницы.

В тот же день в Германии полиция застрелила вооруженного мачете мужчину в университете.