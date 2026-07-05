В Словакии провалился референдум о пожизненных выплатах Фицо и восстановлении спецпрокуратуры

Референдум, состоявшийся в Словакии в субботу по вопросу о пожизненных выплатах премьер-министру Роберту Фицо и другим лидерам после истечения их полномочий, провалился из-за низкой явки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

По данным Словацкого статистического управления, явка составила 16,4%, что значительно ниже необходимых 50%.

Словаки также голосовали по вопросу возобновления деятельности Офиса специального прокурора и Национального уголовного агентства, которые занимались расследованием тяжких преступлений и коррупции.

Референдум состоялся на основании петиции, организованной "Демократами", внепарламентской прозападной оппозиционной партией. Петицию подписали более 350 тысяч граждан.

Из тех граждан, кто пришел на избирательные участки, 94,3% согласились с отменой пожизненных выплат для высокопоставленных чиновников Словакии, в частности для Роберта Фицо. Также 93,09% избирателей согласились с возобновлением деятельности Офиса специального прокурора и Национального агентства по борьбе с преступностью.

Премьер-министры и спикеры парламента Словакии, пробывшие в должности не менее двух сроков, имеют право на пожизненную выплату – ежемесячную сумму, равную заработной плате депутатов парламента.

Эти выплаты были введены после покушения на жизнь Фицо в 2024 году, когда он был ранен из огнестрельного оружия. До 2024 года такая помощь предоставлялась только бывшим президентам.

С момента возвращения к власти в 2023 году партия Фицо приняла меры по ликвидации антикоррупционных институтов, в частности упразднила Специальную прокуратуру, которая занималась громкими коррупционными делами, и расформировала NAKA – элитное подразделение, задачей которого была борьба с организованной преступностью.

В ноябре Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

Свои оговорки относительно таких изменений ранее высказала Венецианская комиссия Совета Европы.

Лишь один из 10 референдумов в истории Словакии, в ходе которого в 2003 году голосовали по вопросу вступления страны в Европейский Союз, был успешным. Остальные провалились из-за низкой явки.