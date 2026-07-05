Венгерские истребители сопроводили китайский самолет, который не выходил на связь

Венгерские истребители системы быстрого реагирования НАТО поднялись в воздух в воскресенье, 5 июля, поскольку самолет с китайской регистрацией не поддерживал связь с румынской службой управления воздушным движением.

Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сзенди в Facebook, пишет "Европейская правда".

Русин-Сзенди сообщил, что в 13:42 была объявлена тревога для пары самолетов, находившихся на дежурстве в рамках системы QRA(I) НАТО, поскольку самолет A350, следовавший в Лондон и все еще находившийся в воздушном пространстве Румынии, не установил связь с румынской гражданской службой управления воздушным движением.

После этого венгерский самолет дежурной службы взлетел в 13:51 и визуально предупредил самолет, зарегистрированный в Китае, на венгерской границе, после чего самолет установил связь со службой управления воздушным движением.

"Миссия была выполнена, и самолет дежурной службы вернулся на свою базу в Кечкемете", – добавил министр обороны страны.

Стоит отметить, что в течение последних недель истребители НАТО дважды сбили беспилотники над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

13 июня Литва предупредила жителей Вильнюса о возможном вторжении дрона в её воздушное пространство, но впоследствии сообщила, что тревога была вызвана метеорологическим аэростатом.

А 4 июля в Финляндии официально подтвердили, что утренние ограничения воздушного и морского движения над Финским заливом были связаны с атакой Украины по целям в РФ в окрестностях Петербурга.