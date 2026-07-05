Рейтинг премьер-министра Эстонии упал до исторического минимума

Рейтинг одобрения премьер-министра Эстонии Кристины Михала в июне снизился до 4%, что является одним из самых низких показателей в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу Delfi, передает ERR, пишет "Европейская правда".

Предыдущий минимум поддержки Михала был зафиксирован в мае – 6%, однако уже в следующем месяце его рейтинг продолжил падение. Столько же (4%) получила и лидер партии "Эстония 200" Кристина Каллас.

Опрос также показывает, что падение рейтинга Михала связано с низким уровнем поддержки Партии реформ в целом, который составляет около 12%.

В рейтинге политических лидеров первое место занимает председатель оппозиционной партии "Исамаа" Урмас Рейнсалу с 20% поддержки. Далее следует лидер Центристской партии Михаил Кьолварт с 16%, тогда как месяцем ранее их показатели были одинаковыми.

В мае опросы показали, что действующий президент Алар Карис пользуется значительно большей поддержкой жителей Эстонии, чем предыдущий глава государства Керсти Кальюлайд.

Карис ещё осенью заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок.