Минобороны Британии сообщило об объеме нелетальной помощи, предоставленной Украине

Министерство обороны Великобритании обнародовало обобщенную информацию о нелетальной помощи, предоставленной Украине после российского вторжения.

Об этом пишет "Европейская правда".

Украина получила 90 тысяч наборов питания, 10 паллет медицинского оборудования, 3 тысячи бронежилетов и 77 тысяч шлемов.

The UK continues to provide military aid, as Ukraine fights President Putin's illegal invasion.



