Зеленский и Столтенберг обсудили идею о фонде на 100 миллиардов для Украины

Украина одобряет идею генсека НАТО о создании спецфонда Альянса объемом 100 млрд евро для поддержки украинской обороны, но заинтересована в деталях функционирования такого фонда.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО в Киеве.

Зеленский сообщил, что они с Йенсом Столтенбергом в Киеве обсуждали, среди прочего, идею генсека о создании спецфонда НАТО для поддержки Украины объемом 100 млрд евро* сроком на пять лет (отметим, ранее сумму называли в долларах США).

"У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности", – отметил Зеленский.

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Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО.