Столтенберг: Потенциальная победа Путина обойдется гораздо дороже, чем поддержка Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что важно, чтобы союзники не медлили с поставками помощи в Украину, и что в случае потенциального успеха России в Украине Западу пришлось бы тратить на свою оборону гораздо больше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Киев на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг отметил, что на последнем заседании Совета Украина-НАТО шла речь о том, что Украина очень срочно нуждается в большей помощи, и союзники услышали этот призыв, как можно видеть из объявленной новой помощи за последнюю неделю.

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"Мы должны осознавать, что если мы не поставляем помощь, если происходят задержки – это вопрос жизни и смерти. Это имеет реальные последствия. Война – не что-то абстрактное, она продолжается 24/7. Когда мы не поставляем что-то так, как должны были поставлять, цену за это платят украинцы", – подчеркнул он.

"Конечно, обеспечение того, что Украина победит, будет стоить денег. И в таких войнах, в которой сейчас Украина, всегда есть риски. Но еще больший риск – если Путин возьмет верх... Потому что тогда нам бы пришлось инвестировать в нашу безопасность в разы больше. Поэтому поддержка Украины – это лучший способ гарантировать нашу собственную безопасность", – отметил генсек НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге рассказал, что в вопросе ракет-перехватчиков к уже имеющимся системам ПВО "ожидается позитив", а по получению дополнительных систем Patriot Украина продолжает работу с союзниками.

На встрече Зеленский и Столтенберг обсуждали в том числе идею генсека о спецфонде НАТО на 100 млрд евро для поддержки Украины.