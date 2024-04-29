В Боснии выдвинули первое обвинение за отрицание геноцида в Сребренице

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против председателя пророссийской ассоциации "Восточная альтернатива" Воина Павловича за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и нетерпимости и отрицание совершения геноцида в Сребренице через героизацию Ратко Младича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканський оглядач" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в июне и июле 2023 года обвиняемый одобрял и пытался оправдать преступление геноцида, организовав митинг, распространяя агитационные плакаты и выступив на публичных собраниях.

Обвинение было направлено на подтверждение в суд БиГ, который его подтвердил.

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Напомним, что в июле 2021 года бывший высокий представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко внес поправки в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, которые криминализировали отрицание военных преступлений, признанных судом.

Ранее парламент Республики Сербской одобрил доклад, отрицающий геноцид в городе Сребреница 1995 года, когда боснийские сербы убили восемь тысяч мусульман.

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