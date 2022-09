Президент Еврокомиссии показала кадры по поездке в Ирпень с "Червоною калиною" от школьников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках визита в Киев 15 сентября посетила также Ирпень и встретилась со школьниками города.

Как сообщает "Европейская правда", кадры из поездки были опубликованы в конце дня фон дер Ляен и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Президентцы Еврокомиссии показали учебные заведения, пострадавшие в результате боевых действий, и организовали встречу с ирпенскими школьниками.

"В этом году в Украине 70 тысяч детей не могут вернуться в свои классы, потому что школы разрушены российскими бомбами. Мы продолжим работать с Еленой Зеленской для восстановления школ и предоставим для этого 100 млн. евро", - написала Урсула фон дер Ляен в тексте, сопровождающем видео.

Moving scenes in Irpin.



In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.



We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx