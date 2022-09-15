Президент Еврокомиссии показала кадры по поездке в Ирпень с "Червоною калиною" от школьников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках визита в Киев 15 сентября посетила также Ирпень и встретилась со школьниками города.

Как сообщает "Европейская правда", кадры из поездки были опубликованы в конце дня фон дер Ляен и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Президентцы Еврокомиссии показали учебные заведения, пострадавшие в результате боевых действий, и организовали встречу с ирпенскими школьниками.

"В этом году в Украине 70 тысяч детей не могут вернуться в свои классы, потому что школы разрушены российскими бомбами. Мы продолжим работать с Еленой Зеленской для восстановления школ и предоставим для этого 100 млн. евро", - написала Урсула фон дер Ляен в тексте, сопровождающем видео.

Moving scenes in Irpin.



In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.



We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Посол Матти Маасикас, в свою очередь, опубликовал видео, как школьники во время визита делегации начали петь "Червону калину".

Как уже сообщалось, в Киеве президент Еврокомиссии заявила, что Украина может получить утвержденные 5 млрд евро макрофинансовой помощи уже в октябре. Она сообщила также о выделении 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.

Накануне Урсула фон дер Ляен выступила в Европарламенте с ежегодным обращением "О положении Союза", в центре которого была борьба с вызовами, созданными режимом Путина.

Выступая, она сказала, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины и будет усиливать санкции против РФ, которые уже нанесли ей огромный ущерб.

Детальнее об этой программной речи - в статье Время для войны, и не только с Россией. Какие приоритеты ЕС определила Урсула фон дер Ляен на 2023 год