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Президент Еврокомиссии показала кадры по поездке в Ирпень с "Червоною калиною" от школьников

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Четверг, 15 сентября 2022, 20:51

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках визита в Киев 15 сентября посетила также Ирпень и встретилась со школьниками города.

Как сообщает "Европейская правда", кадры из поездки были опубликованы в конце дня фон дер Ляен и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Президентцы Еврокомиссии показали учебные заведения, пострадавшие в результате боевых действий, и организовали встречу с ирпенскими школьниками.

"В этом году в Украине 70 тысяч детей не могут вернуться в свои классы, потому что школы разрушены российскими бомбами. Мы продолжим работать с Еленой Зеленской для восстановления школ и предоставим для этого 100 млн. евро", - написала Урсула фон дер Ляен в тексте, сопровождающем видео.

Посол Матти Маасикас, в свою очередь, опубликовал видео, как школьники во время визита делегации начали петь "Червону калину".

Как уже сообщалось, в Киеве президент Еврокомиссии заявила, что Украина может получить утвержденные 5 млрд евро макрофинансовой помощи уже в октябре. Она сообщила также о выделении 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.

Накануне Урсула фон дер Ляен выступила в Европарламенте с ежегодным обращением "О положении Союза", в центре которого была борьба с вызовами, созданными режимом Путина.

Выступая, она сказала, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины и будет усиливать санкции против РФ, которые уже нанесли ей огромный ущерб.

Детальнее об этой программной речи - в статье Время для войны, и не только с Россией. Какие приоритеты ЕС определила Урсула фон дер Ляен на 2023 год

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Война с РФ Еврокомиссия

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