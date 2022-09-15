Президент Еврокомиссии показала кадры по поездке в Ирпень с "Червоною калиною" от школьников
Четверг, 15 сентября 2022, 20:51
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в рамках визита в Киев 15 сентября посетила также Ирпень и встретилась со школьниками города.
Как сообщает "Европейская правда", кадры из поездки были опубликованы в конце дня фон дер Ляен и посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Президентцы Еврокомиссии показали учебные заведения, пострадавшие в результате боевых действий, и организовали встречу с ирпенскими школьниками.
"В этом году в Украине 70 тысяч детей не могут вернуться в свои классы, потому что школы разрушены российскими бомбами. Мы продолжим работать с Еленой Зеленской для восстановления школ и предоставим для этого 100 млн. евро", - написала Урсула фон дер Ляен в тексте, сопровождающем видео.
Moving scenes in Irpin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.
We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx
Посол Матти Маасикас, в свою очередь, опубликовал видео, как школьники во время визита делегации начали петь "Червону калину".
Not without a spontaneous "Chervona Kalina" when @vonderleyen and @ZelenskaUA visit a @EUDelegationUA @UNDPUkraine-renovated school in Irpin. pic.twitter.com/DmP7vqAd0W— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 15, 2022
Как уже сообщалось, в Киеве президент Еврокомиссии заявила, что Украина может получить утвержденные 5 млрд евро макрофинансовой помощи уже в октябре. Она сообщила также о выделении 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны.
Накануне Урсула фон дер Ляен выступила в Европарламенте с ежегодным обращением "О положении Союза", в центре которого была борьба с вызовами, созданными режимом Путина.
Выступая, она сказала, что Путин проиграет свою захватническую войну, а Украина и Европа ее выиграют. Кроме того, глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС продолжит поддержку Украины и будет усиливать санкции против РФ, которые уже нанесли ей огромный ущерб.
Детальнее об этой программной речи - в статье Время для войны, и не только с Россией. Какие приоритеты ЕС определила Урсула фон дер Ляен на 2023 год