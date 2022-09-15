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Президентка Єврокомісії показала кадри з поїздки в Ірпінь з "Червоною калиною" від школярів

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Четвер, 15 вересня 2022, 20:51

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в рамках візиту до Києва 15 вересня відвідала також Ірпінь та зустрілася зі школярами міста. 

Як повідомляє "Європейська правда", кадри з поїздки опублікували наприкінці дня фон дер Ляєн та посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Президентці Єврокомісії показали навчальні заклади, що постраждали внаслідок бойових дій, та організували зустріч з ірпінськими школярами.

"Цього року в Україні 70 тисяч дітей не можуть повернутися у свої класи, тому що школи зруйновані російськими бомбами. Ми продовжимо працювати з Оленою Зеленською для відбудови шкіл та надамо для цього 100 млн євро", - написала Урсула фон дер Ляєн у повідомленні, що супроводжує відео. 

Посол Матті Маасікас у свою чергу опублікував відео, як школярі під час візиту делегації почали співати "Червону калину".

Як вже повідомлялося, у Києві президентка Єврокомісії заявила, що Україна може отримати затверджені 5 млрд євро макрофінансової допомоги вже у жовтні. Вона повідомила також про виділення 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким довелося залишити свої домівки через війну.

Фон дер Ляєн отримала табличку на Алеї сміливості

Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті зі щорічним зверненням "Про становище Союзу", у центрі якого була боротьба із викликами, які створює режим Путіна. 

Виступаючи, вона сказала, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють. Вона також заявила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

Детальніше про цю програмну промову - у статті Час для війни, і не лише з Росією. Які пріоритети ЄС визначила Урсула фон дер Ляєн на 2023 рік

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