Президентка Єврокомісії показала кадри з поїздки в Ірпінь з "Червоною калиною" від школярів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в рамках візиту до Києва 15 вересня відвідала також Ірпінь та зустрілася зі школярами міста.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри з поїздки опублікували наприкінці дня фон дер Ляєн та посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Президентці Єврокомісії показали навчальні заклади, що постраждали внаслідок бойових дій, та організували зустріч з ірпінськими школярами.

Moving scenes in Irpin.



In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.



We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx