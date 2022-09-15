Президентка Єврокомісії показала кадри з поїздки в Ірпінь з "Червоною калиною" від школярів
Четвер, 15 вересня 2022, 20:51
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в рамках візиту до Києва 15 вересня відвідала також Ірпінь та зустрілася зі школярами міста.
Як повідомляє "Європейська правда", кадри з поїздки опублікували наприкінці дня фон дер Ляєн та посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Президентці Єврокомісії показали навчальні заклади, що постраждали внаслідок бойових дій, та організували зустріч з ірпінськими школярами.
Moving scenes in Irpin.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.
We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx
"Цього року в Україні 70 тисяч дітей не можуть повернутися у свої класи, тому що школи зруйновані російськими бомбами. Ми продовжимо працювати з Оленою Зеленською для відбудови шкіл та надамо для цього 100 млн євро", - написала Урсула фон дер Ляєн у повідомленні, що супроводжує відео.
Посол Матті Маасікас у свою чергу опублікував відео, як школярі під час візиту делегації почали співати "Червону калину".
Not without a spontaneous "Chervona Kalina" when @vonderleyen and @ZelenskaUA visit a @EUDelegationUA @UNDPUkraine-renovated school in Irpin. pic.twitter.com/DmP7vqAd0W— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 15, 2022
Як вже повідомлялося, у Києві президентка Єврокомісії заявила, що Україна може отримати затверджені 5 млрд євро макрофінансової допомоги вже у жовтні. Вона повідомила також про виділення 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким довелося залишити свої домівки через війну.
Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті зі щорічним зверненням "Про становище Союзу", у центрі якого була боротьба із викликами, які створює режим Путіна.
Виступаючи, вона сказала, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють. Вона також заявила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.
Детальніше про цю програмну промову - у статті Час для війни, і не лише з Росією. Які пріоритети ЄС визначила Урсула фон дер Ляєн на 2023 рік