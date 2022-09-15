Президентка Єврокомісії показала кадри з поїздки в Ірпінь з "Червоною калиною" від школярів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в рамках візиту до Києва 15 вересня відвідала також Ірпінь та зустрілася зі школярами міста.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри з поїздки опублікували наприкінці дня фон дер Ляєн та посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Президентці Єврокомісії показали навчальні заклади, що постраждали внаслідок бойових дій, та організували зустріч з ірпінськими школярами.

Moving scenes in Irpin.



In Ukraine this year, 70 000 children cannot go back to the classroom because their schools were destroyed by Russian bombs.



We will continue working with Olena @ZelenskaUA to rebuild schools and will provide €100 million for this. pic.twitter.com/YxKTRypyKx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

"Цього року в Україні 70 тисяч дітей не можуть повернутися у свої класи, тому що школи зруйновані російськими бомбами. Ми продовжимо працювати з Оленою Зеленською для відбудови шкіл та надамо для цього 100 млн євро", - написала Урсула фон дер Ляєн у повідомленні, що супроводжує відео.

Посол Матті Маасікас у свою чергу опублікував відео, як школярі під час візиту делегації почали співати "Червону калину".

Як вже повідомлялося, у Києві президентка Єврокомісії заявила, що Україна може отримати затверджені 5 млрд євро макрофінансової допомоги вже у жовтні. Вона повідомила також про виділення 150 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні, яким довелося залишити свої домівки через війну.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн виступила у Європарламенті зі щорічним зверненням "Про становище Союзу", у центрі якого була боротьба із викликами, які створює режим Путіна.

Виступаючи, вона сказала, що Путін програє свою загарбницьку війну, а Україна та Європа її виграють. Вона також заявила, що Європейський Союз продовжить підтримку України та посилюватиме санкції проти РФ, які вже завдали їй величезної шкоди.

Детальніше про цю програмну промову - у статті Час для війни, і не лише з Росією. Які пріоритети ЄС визначила Урсула фон дер Ляєн на 2023 рік