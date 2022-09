Джонсон поздравил Трасс и упомянул поддержку Украины среди своих главных достижений в должности

Борис Джонсон подвел итог своей работы и поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Британии Лиз Трасс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.