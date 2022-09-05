Джонсон поздравил Трасс и упомянул поддержку Украины среди своих главных достижений в должности

Борис Джонсон подвел итог своей работы и поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Британии Лиз Трасс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022

Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - заявил Борис Джонсон.

Напомним, днем ​​5 сентября стали известны результаты голосования за нового лидера консерваторов – министр иностранных дел Лиз Трасс в финальном туре выборов победила бывшего министра финансов Риши Сунака. Она набрала 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399 голосов.

Трасс заменит в должности Бориса Джонсона, объявившего об отставке в июле.

Джонсон официально будет продолжать исполнять обязанности главы правительства до вторника, 6 сентября, когда на приеме у королевы Елизаветы ІІ в имении Балморал в Шотландии он подаст в отставку.

Тогда же новый лидер Консервативной партии на встрече с королевой официально получит приглашение для формирования нового состава правительства.

Во время предвыборной кампании Трасс пообещала быть самым большим другом Украины по примеру Бориса Джонсона, если победит на выборах за должность лидера консерваторов.

Она также заявила, что в случае избрания на должность главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Больше о Лиз Трасс читайте здесь: Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии.