Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине - с боеприпасами и зимним снаряжением

Эстония планирует объявить следующий пакет военной помощи для Украины, в который должно войти в том числе зимнее снаряжение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Кая Каллас перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге.

"Мой призыв четкий - Украина имеет инициативу на поле боя и мы все должны сделать больше для того, чтобы она освободила больше своих территорий. Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине еще боеприпасов, зимнего и личного снаряжения", - написала Кая Каллас.

