На фоне российской атаки на Украину Польша дважды за ночь поднимала в небо авиацию
В связи с очередной волной российских воздушных атак на территорию Украины в ночь на субботу в Польше дважды поднимали в воздух свою и союзническую авиацию.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
Командование дважды за ночь разместило сообщение о том, что авиацию активизировали в связи с активностью России, связанной с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства начаты, и Оперативное командование постоянно следит за ситуацией", – говорилось в сообщениях.
W związku z zakończeniem uderzeń rakietowych lotnictwa dalekiego zasiegu Federacji Rosyjskiej, które realizowane były między innymi na cele w zachodniej części Ukrainy, operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i… pic.twitter.com/h8xoEP2qD7– Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 26, 2024
В более раннем сообщении говорилось, что ракетные удары Российской Федерации нанесены, в том числе, по целям на западе Украины.
После снижения уровня угрозы для Польши работу военной авиации в воздушном пространстве страны было прекращено, говорится в сообщениях.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на 27 апреля враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны в трех областях.
В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой.
Раздавались взрывы и в Херсоне.
Напомним, в прошлом российские ракеты несколько раз нарушали воздушное пространство Польши, когда направлялись к целям в Украине, однако государство НАТО их не перехватывало. В Польше заявили, что сбивали бы российские ракеты, если бы были признаки, что те направляются к цели на польской территории.