На фоне российской атаки на Украину Польша дважды за ночь поднимала в небо авиацию

В связи с очередной волной российских воздушных атак на территорию Украины в ночь на субботу в Польше дважды поднимали в воздух свою и союзническую авиацию.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Командование дважды за ночь разместило сообщение о том, что авиацию активизировали в связи с активностью России, связанной с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности нашего воздушного пространства начаты, и Оперативное командование постоянно следит за ситуацией", – говорилось в сообщениях.

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W związku z zakończeniem uderzeń rakietowych lotnictwa dalekiego zasiegu Federacji Rosyjskiej, które realizowane były między innymi na cele w zachodniej części Ukrainy, operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i… pic.twitter.com/h8xoEP2qD7 – Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 26, 2024

В более раннем сообщении говорилось, что ракетные удары Российской Федерации нанесены, в том числе, по целям на западе Украины.

После снижения уровня угрозы для Польши работу военной авиации в воздушном пространстве страны было прекращено, говорится в сообщениях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на 27 апреля враг атаковал энергетическую инфраструктуру страны в трех областях.

В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой.

Раздавались взрывы и в Херсоне.

Напомним, в прошлом российские ракеты несколько раз нарушали воздушное пространство Польши, когда направлялись к целям в Украине, однако государство НАТО их не перехватывало. В Польше заявили, что сбивали бы российские ракеты, если бы были признаки, что те направляются к цели на польской территории.