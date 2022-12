Северная Македония отменила решение о предоставлении гражданства беглому экс-депутату Онищенко

Правительство Северной Македонии решило отозвать решение о предоставлении гражданства бывшему нардепу Александру Онищенко, который находится под санкциями США и фигурирует в коррупционном расследовании в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight (BIRN).

"Правительство Северной Македонии отменило свое предыдущее решение о предоставлении гражданства Александру Онищенко после того, как BIRN сообщил, что украинцу-беглецу, который также находится в черном списке США, был выдан паспорт при невыясненных обстоятельствах", - говорится в сообщении издания.

