Північна Македонія скасувала рішення про надання громадянства ексдепутату-утікачу Онищенку

Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight (BIRN).

"Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачу, який також перебуває у чорному списку США, було видано паспорт за нез'ясованих обставин" - йдеться у повідомленні видання.

UPDATE 1/2 | #NorthMacedonia’s Government has revoked its previous decision to grant citizenship to Oleksandr Onyshchenko, after #BIRN reported that the fugitive Ukrainian, who is also on a US blacklist, was given a passport under unclear circumstances.