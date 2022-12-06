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Північна Македонія скасувала рішення про надання громадянства ексдепутату-утікачу Онищенку

Вівторок, 6 грудня 2022, 15:30

Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight (BIRN).

"Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачу, який також перебуває у чорному списку США, було видано паспорт за нез'ясованих обставин" - йдеться у повідомленні видання. 

Як повідомлялося, рішення про надання Онищенку громадянства було ухвалене ще наприкінці травня 2022 року на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було ухвалене без обговорень і за відсутності самого ексдепутата.

У протоколі засідання уряду, який був опублікований пізніше, зазначено, що громадянство Онищенку було надане з урахуванням "позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту" Північної Македонії.

Нагадаємо, Олександр Онищенко – колишній депутат від "Партії регіонів" Віктора Януковича. У 2016 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в завданні збитків держпідприємству "Укргазвидобування" на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.

Того ж року Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше арештував його майно, та депутат встиг виїхати за кордон. Спершу він перебував у Німеччині, де під вартою чекав на екстрадицію в Україні. Та німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що в цьому разі "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до санкційного списку за участь у "російській мережі втручання у вибори президента США". У жовтні того ж року стало відомо, що Онищенко отримав громадянство Росії.

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Північна Македонія

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