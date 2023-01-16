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МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы предотвратить ядерную аварию

Понедельник, 16 января 2023, 15:32

Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.

Об этом написал в Twitter глава МАГАТЭ Алессандро Росси, сообщает "Европейская правда".

"Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваемся на всех АЭС страны для оказания помощи в сфере ядерной и физической ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гросси на этой неделе посетит Южноукраинскую и Ровенскую атомные электростанции, а также Чернобыльскую АЭС, чтобы объявить о начале миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.

МАГАТЭ уже имеет постоянное присутствие в составе до четырех экспертов на Запорожской АЭС; кроме того, в ближайшие дни команда из двух экспертов также будет размещена на Хмельницкой АЭС.

В целом количество экспертов агентства в Украине возрастет до 11-12.

Напомним, после непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

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