МАГАТЭ расширяет миссию в Украине, чтобы предотвратить ядерную аварию

Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.

Об этом написал в Twitter глава МАГАТЭ Алессандро Росси, сообщает "Европейская правда".

"Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваемся на всех АЭС страны для оказания помощи в сфере ядерной и физической ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj