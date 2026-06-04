Венгрия сняла вето, ЕС изменит правила для украинцев, новый премьер Румынии: новости дня

Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів, а у Латвії впевнені, що Росія може атакувати країни Балтії до 2028 року.

Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого судна Сaffa, а Франція взяла під варту російського капітана танкера "тіньового флоту".

Все важливе і цікаве за четвер, 4 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо переговорів Європи з Росією

Bloomberg пише, що група ключових європейських союзників України спільно з Києвом розробляє плани щодо залучення Росії до переговорів з метою припинення війни на тлі зміни динаміки у бойових діях, що зміцнює позиції президента Володимира Зеленського.

За словами співрозмовників, очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими днями проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Емманюелем Макроном.

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш вважає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен вести переговори від імені Європейського Союзу з метою припинення російської агресії в Україні.

Раніше неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.

Загрози для ЄС з боку Росії

Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися "вікном можливостей" та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року.

"Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері", – сказав він.

Інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій.

"Якщо ви – Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще два роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того", – сказав високопоадовець оборонного відомства однієї з країн східного флангу.

В уряді Литви підтвердили переговори зі США щодо розміщення ядерної зброї.

Фінляндія залишила кордон з РФ закритим.

За даними латвійського Бюро із захисту конституції (SAB), Росія планує активізувати юридичну війну – зловживання правовими системами, законами та судовими розглядами – з метою ослаблення західних країн та здійснення впливу на них.

Рішення щодо судна тіньового флоту

Тим часом в Європі роблять кроки в бік покарання російського агресора.

У Литві ратифікували Конвенцію про створення компенсаційної комісії для України.

Суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна Сaffa, яке вважають причетним до перевезень викраденого з окупованих територій України зерна – проте рішення ще може бути оскаржене.

До остаточного набуття чинності рішення суду судно не може бути передане Україні – інша сторона має ще три тижні для подання апеляції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Швеції за рішення щодо підсанкційного судна Caffa.

За його словами, це рішення є важливим прецедентом для зусиль України, спрямованих на захист своїх національних інтересів та дотримання норм міжнародного права.

"Підтвердивши арешт судна, суд продемонстрував, що механізми притягнення до відповідальності можуть ефективно діяти в транскордонному вимірі. Я вдячний Швеції за її принципову позицію, тісну правову співпрацю та незмінну підтримку України", – наголосив міністр.

Франція взяла під варту російського капітана танкера "тіньового флоту".

ЄС змінить правила для українців

За результатами дискусії в рамках засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 4 червня більшість учасників схилилася до ідеї щодо необхідності продовження дії тимчасового захисту для українців у Євросоюзі після березня 2027 року.

"Продовження тимчасового захисту є ключовим, але є різні підходи. Один з них полягає в тому, щоб ми виключили чоловіків віком від 23 до 60 років, тих, хто має призовний вік. І це також те, що українці хочуть, щоб ми зробили", – розповів єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Він повідомив, що протягом наступних тижнів Єврокомісія вийде з відповідною законодавчою пропозицією щодо подовження дії тимчасового захисту для українців.

У Німеччині – за скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Польща підтримує виключення з тимчасового захисту українців, які виїхали нелегально.

Про те, як ЄС змінить правила для біженців з України і чого очікувати чоловікам призовного віку читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.

Угорщина зняла вето

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною.

Будапешт розблокує відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про успішні переговори між Угорщиною і Україною щодо прав угорців на Закарпатті. За його словами, відбулися робочі зустрічі між українськими і угорськими експертами, і Україна взяла на себе зобов’язання щодо покращення становища угорської меншини.

Кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера 1 "Основи" у переговорах про вступ до Євросоюзу України та Молдови. Джерела "Європейської правди" повідомляють, що перший кластер для України і Молдови відкриють 15 червня в Люксембурзі.

За даними джерела "Європейської правди", робоча група Ради ЄС з питань розширення вже готує до затвердження проєкт спільної позиції ЄС щодо першого кластера для України.

Франція та Німеччина хочуть спростити інтеграцію в ЄС Молдови і Балкан.

Новий прем’єр Румунії

Президент Румунії призначив нового прем'єр-міністра. Ним став депутат Європарламенту та радник президента Еуджен Томак.

Крім того, парламент Словенії затвердив уряд на чолі з Янезом Яншею.

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