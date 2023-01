В Польше дискутируют из-за выступления американской группы с радужными повязками в поддержку ЛГБТ

Выступление американской группы Black Eyed Peas, участники которой надели нарукавные повязки радужного цвета, на новогоднем концерте в Польше спровоцировало критику в польском правительстве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале BBC.

Black Eyed Peas был хедлайнером концерта "Новогодняя ночь грез", который транслировался в прямом эфире телеканала TVP2 на польском горнолыжном курорте Закопане и был просмотрен около 8,3 миллиона зрителей.

Во время выхода на сцену вокалист группы Will.i.am поблагодарил жителей Польши за их "открытые сердца и ум" и за то, что они приняли украинских женщин и детей в своих домах после вторжения России в Украину. Затем он посвятил песню группы "Where Is the Love?" тем, кто испытывает ненависть в течение года", упомянув еврейскую общину, людей африканского происхождения и ЛГБТ-сообщество.

Радужные повязки вызвали резкую реакцию в польских социальных сетях, в частности со стороны заместителя министра юстиции Польши Марчина Вархола, который назвал это "пропагандой ЛГБТ". "Позор! Это не новогодняя ночь грез, это новогодняя ночь дегенерации", - написал Вархол в Twitter.

Польский чиновник спросил Will.i.am, почему группа играла концерты в странах с гораздо худшей ситуацией с ЛГБТ+, в том числе Катаре и Саудовской Аравии, обвинив музыкантов в том, что они продали свои принципы ради прибыли. Will.i.am ответил, что вместо бойкотировать такие страны, лучше играть там, чтобы вдохновлять людей на большую толерантность.

Как напоминает BBC, Black Eyed Peas согласились принять участие в главном новогоднем концерте Польши после того, как от этого отказалась британская певица Melanie C, намекнув на несогласие с политикой польского правительства в отношении ЛГБТ-сообщества.

В то же время правящая коалиционная партия Польши "Право и справедливость" дистанцировалась от критики члена правительства. Отвечая на вопрос об инциденте, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что поддерживает "семью", но выступает против ограничения "художественного самовыражения".

Марчин Вархол принадлежит к младшему коалиционному партнеру ПиС, "Объединенной Польше", известной своей враждебностью к правам ЛГБТ+ и большей интеграции в ЕС. Лидер партии, министр юстиции Збигнев Зебро, находится в открытом споре с премьер-министром, которого он подозревает в желании "продать" суверенитет Польши в обмен на 35 миллиардов евро из фонда ЕС на преодоление последствий пандемии.

Европейская комиссия заблокировала выделение этих денег в основном из-за опасений, что судебная реформа, инициированная Зебро, подорвала независимость польских судов. Сам он, к слову, предположил, что демонстрация нарукавных повязок на новогоднем концерте была уступкой Брюсселю в рамках потенциального компромисса с ЕС.

