У Польщі дискутують через виступ американського гурту з веселковими пов’язками на підтримку ЛГБТ

Виступ американського гурту Black Eyed Peas, учасники якого вдягнули нарукавні пов’язки веселкового кольору, на новорічному концерті в Польщі спровокував критику в польському уряді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі BBC.

Black Eyed Peas був хедлайнером концерту "Новорічна ніч мрій", який транслювався в прямому етері телеканалу TVP2 на польському гірськолижному курорті Закопане й був переглянутий близько 8,3 мільйона глядачів.

Під час виходу на сцену вокаліст гурту Will.i.am подякував жителям Польщі за їхні "відкриті серця та розум" і за те, що вони прийняли українських жінок та дітей у своїх домівках після вторгнення Росії в Україну. Потім він присвятив пісню гурту "Where Is the Love? "тим, хто відчуває ненависть протягом року", згадавши єврейську громаду, людей африканського походження та ЛГБТ-спільноту.

Веселкові пов’язки викликали різку реакцію в польських соціальних мережах, зокрема з боку заступника міністра юстиції Польщі Марчина Вархола, який назвав це "пропагандою ЛГБТ". "Ганьба! Це не новорічна ніч мрій, це новорічна ніч дегенерації", – написав Вархол у Twitter.

Польський урядовець запитав Will.i.am, чому група грала концерти в країнах з набагато гіршою ситуацією з ЛГБТ+, зокрема Катарі й Саудівській Аравії, звинувативши музикантів у тому, що вони продали свої принципи заради прибутку. Will.i.am відповів, що замість бойкотувати такі країни, краще грати там, щоб надихати людей на більшу толерантність.

Як нагадує BBC, Black Eyed Peas погодились узяти участь у головному новорічному концерті Польщі після того, як від цього відмовилась британська співачка Melanie C, натякнувши на незгоду з політикою польського уряду щодо ЛГБТ-спільноти.

Водночас правляча коаліційна партія Польщі "Право і справедливість" дистанціювалася від критики члена уряду. Відповідаючи на запитання про інцидент, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що підтримує "сім'ю", але виступає проти обмеження "мистецького самовираження".

Марчин Вархол належить до молодшого коаліційого партнера ПіС, "Об'єднаної Польщі", відомої своєю ворожістю до прав ЛГБТ+ та більшої інтеграції в ЄС. Лідер партії, міністр юстиції Збігнєв Зьобро, перебуває у відкритій суперечці з прем'єр-міністром, якого він підозрює у бажанні "продати" суверенітет Польщі в обмін на 35 мільярдів євро із фонду ЄС на подолання наслідків пандемії.

Європейська комісія заблокувала виділення цих грошей в основному через побоювання, що судова реформа, ініційована Зьобро, підірвала незалежність польських судів. Сам він, до слова, припустив, що демонстрація нарукавних пов'язок на новорічному концерті була поступкою Брюсселю в межах потенційного компромісу з ЄС.

Читайте також: Суперечка ціною в 35 млрд євро: чи піде Польща на загострення конфлікту з ЄС.