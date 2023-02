Орбан: Россия не может победить, но ядерную державу нельзя загонять в угол

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину российского вторжения призвал к переговорам и заявил, что Москва не может победить.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше", - говорится в сообщении.

🇷🇺 cannot win because the entire western world has lined up behind 🇺🇦. At the same time, 🇷🇺 is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH