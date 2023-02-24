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Орбан: Россия не может победить, но ядерную державу нельзя загонять в угол

Пятница, 24 февраля 2023, 09:54

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в годовщину российского вторжения призвал к переговорам и заявил, что Москва не может победить.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры. Чем быстрее, тем лучше", - говорится в сообщении.

Орбан в среду провел закрытую встречу с представителями своей партии "Фидес" перед началом парламентской сессии, в которой произнес речь с обвинениями и критикой в связи с войной в Украине.

Большая часть выступления венгерского премьера касалась войны в Украине. Ключевой тезис заключался в том, что Будапешт не должен менять свою политику в этом плане - то есть "защищать позицию за мир от администрации Байдена и Брюсселя".

Отметим, что только недавно в ежегодном обращении к нации венгерский премьер также высказал ряд контроверсионных тезисов о российско-украинской войне. А недавно стало известно, что Орбан пригрозил ветировать продление санкций Евросоюза против России.

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Венгрия Война с РФ

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