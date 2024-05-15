Швейцария смягчит правила экспорта оружия с запретом для Украины

Правительство Швейцарии собирается смягчить правила экспорта вооружений, но сохранит запрет на их поставки в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно предложению правительства, экспортные ограничения могут отменить при "исключительных обстоятельствах" на ограниченное время, если это "отвечает интересам внешней политики или национальной безопасности".

В то же время Берн уже заявил, что не будет использовать это исключение, чтобы разрешить поставки Киеву. Ранее Швейцария не позволила Германии, Испании и Дании поставлять оружие швейцарского производства Украине.

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Пока неизвестно, будет ли этот шаг достаточным, чтобы убедить заказчиков из Европы, которые увеличивают расходы на оборону, пытаясь помочь Украине отразить российское вторжение.

Швейцарские законодатели ранее требовали большей гибкости для поддержки своей военной промышленности, которая играет ключевую роль в традициях нейтралитета и самообороны страны.

Около трех четвертей швейцарского экспорта оружия идет в Европу. Германия является крупнейшим рынком сбыта, закупив в 2023 году оружия на сумму почти 170 миллионов франков (более 173 млн евро), согласно правительственным данным.

Ранее комитет швейцарского парламента проголосовал за многолетнюю помощь Украине в размере 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов) в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности нейтральной Швейцарии.

10 апреля Швейцария заявила, что планирует усилить экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины в течение следующих 12 лет.

До 2036 года на эти цели планируется выделить в общей сложности 5 млрд швейцарских франков. Как первый шаг, около 1,5 млрд швейцарских франков будет выделено из бюджета международного сотрудничества до 2028 года.