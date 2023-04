Северная Македония присоединилась к созданию спецтрибунала над РФ - Кулеба

Северная Македония стала 36-й страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен нашим македонским друзьям за то, что они присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты", – говорится в сообщении.

North Macedonia has become the 36th country to join the collation on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I appreciate our Macedonian friends joining our fight for justice. Support for the Special Tribunal keeps gaining steam.