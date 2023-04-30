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Президент Словакии посетила подвал в Ягодном, где оккупанты держали почти 400 гражданских

Воскресенье, 30 апреля 2023, 09:17

Президент Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину побывала в печально известном подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине, где российские оккупационные войска почти месяц удерживали несколько сотен человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент рассказала о поездке в своем Twitter и подчеркнула, что причастные ко всем военным преступлениям не должны остаться безнаказанными.

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"Никакими словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном – 367 человек удерживали в подвале школы. 11 из них умерли. Преступления против человечности – это сознательное решение, чтобы сеять страх и страдания. Мы обязаны помочь обеспечить справедливость и ответственность за все военные преступления, совершенные в Украине", – подчеркнула Зузана Чапутова.

Как известно, президент Словакии прибыла в Украину утром 28 апреля вместе с президентом Чехии Петром Павелом, для которого это первый визит в Украину как лидера государства.

После первого дня поездок на север Киевщины и ключевых встреч в столице президенты остались на ночевку, что довольно редкий случай для визитов иностранных топ-чиновников во время полномасштабной войны. Вечером 28 апреля им пришлось провести одну из встреч в укрытии из-за новой воздушной тревоги.

В субботу Петр Павел отправился в Днепропетровскую область, на которой Чехия сфокусирует свою поддержку.

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