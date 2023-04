Президент Словакии посетила подвал в Ягодном, где оккупанты держали почти 400 гражданских

Президент Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину побывала в печально известном подвале школы в селе Ягодное на Черниговщине, где российские оккупационные войска почти месяц удерживали несколько сотен человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент рассказала о поездке в своем Twitter и подчеркнула, что причастные ко всем военным преступлениям не должны остаться безнаказанными.

"Никакими словами не описать ужасы российской оккупации в Ягодном – 367 человек удерживали в подвале школы. 11 из них умерли. Преступления против человечности – это сознательное решение, чтобы сеять страх и страдания. Мы обязаны помочь обеспечить справедливость и ответственность за все военные преступления, совершенные в Украине", – подчеркнула Зузана Чапутова.

Words can’t describe the horrors of #Russia’s occupation in Yahidne: 367 people were kept in school basement & 11 died. Crimes against humanity are a deliberate decision to sow fear & suffering. We must help bring justice & accountability for all war crimes committed in #Ukraine. pic.twitter.com/N44hBj8HKL