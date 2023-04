Президентка Словаччини відвідала підвал у Ягідному, де окупанти тримали майже 400 цивільних

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту в Україну побувала у сумнозвісному підвалі школи у селі Ягідне на Чернігівщині, де російські окупаційні війська майже місяць утримували кількасот людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка розповіла про поїздку у своєму Twitter та наголосила, що причетні до усіх воєнних злочинів не мають залишитися безкарними.

"Ніякими словами не описати жахи російської окупації у Ягідному – 367 людей утримували у підвалі школи. 11 з них померли. Злочини проти людяності – це свідоме рішення, щоб сіяти страх і страждання. Ми зобов’язані допомогти забезпечити справедливість та відповідальність за усі воєнні злочини, скоєні в Україні", – наголосила Зузана Чапутова.

Words can’t describe the horrors of #Russia’s occupation in Yahidne: 367 people were kept in school basement & 11 died. Crimes against humanity are a deliberate decision to sow fear & suffering. We must help bring justice & accountability for all war crimes committed in #Ukraine. pic.twitter.com/N44hBj8HKL