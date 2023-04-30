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Президентка Словаччини відвідала підвал у Ягідному, де окупанти тримали майже 400 цивільних

Неділя, 30 квітня 2023, 09:17

Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту в Україну побувала у сумнозвісному підвалі школи у селі Ягідне на Чернігівщині, де російські окупаційні війська майже місяць утримували кількасот людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президентка розповіла про поїздку у своєму Twitter та наголосила, що причетні до усіх воєнних злочинів не мають залишитися безкарними. 

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"Ніякими словами не описати жахи російської окупації у Ягідному – 367 людей утримували у підвалі школи. 11 з них померли. Злочини проти людяності – це свідоме рішення, щоб сіяти страх і страждання. Ми зобов’язані допомогти забезпечити справедливість та відповідальність за усі воєнні злочини, скоєні в Україні", – наголосила Зузана Чапутова.

Як відомо, президентка Словаччини прибула в Україну вранці 28 квітня разом із президентом Чехії Петром Павелом, для якого це перший візит в Україну як лідера держави. 

Після першого дня поїздок на північ Київщини та ключових зустрічей у столиці президенти залишилися на ночівлю, що доволі рідкісний випадок для візитів іноземних топ-посадовців під час повномасштабної війни. Надвечір 28 квітня їм довелося провести одну із зустрічей в укритті через нову повітряну тривогу. 

У суботу Петр Павел вирушив у Дніпропетровську область, на якій Чехія сфокусує свою підтримку. 

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