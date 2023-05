Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Франции вслед за нижней палатой парламента, Национальной ассамблеей, одобрил резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа проголосовали 327 из 343 французских сенаторов, остальные 16 высказались против.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французский Сенат за "историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв". "Такие преступления никогда не должны повториться и никогда не должны быть забыты", – написал министр в Twitter.

French @Senat has just recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide of the Ukrainian people. I am grateful to French senators for this historic vote which restores justice and honours the memory of millions of victims. Such crimes should never repeat and never be forgotten.