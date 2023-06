Разведка Британии: Кроме поставок РФ дронов, Иран помогает запустить их выпуск

В течение последних месяцев Россия работала над обеспечением долгосрочных поставок ударных дронов из Ирана.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter во вторник, 13 июня, сообщает "Европейская правда".

По данным ведомства, Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушными путями к получению больших партий кораблями из Ирана через Каспийское море.

Этот "международный транспортный коридор Север – Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения РФ в Украину.

