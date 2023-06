Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокового постачання ударних дронів з Ірану.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у Twitter у вівторок, 13 червня, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряними шляхами до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Цей "міжнародний транспортний коридор Північ — Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення РФ в Україну.

