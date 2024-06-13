Во Франции ультраправый Земмур обвинил в "предательстве" свою соратницу, племянницу Ле Пен

Основатель крайне правой французской партии "Реконкиста" Эрик Земмур обвинил в "предательстве" свою соратницу Марион Марешаль, племянницу известного правого политика Марин Ле Пен, после ее призыва объединить усилия с "Нацобъединением" для большего успеха ультраправых на выборах.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В среду Марешаль выступила с призывом к сторонникам партии поддерживать "единых кандидатов от коалиции правых" на досрочных парламентских выборах и раскритиковала основателя партии Земмура за то, что он хочет, чтобы кандидаты от "Реконкисты" соревновались с "Нацобъединением" Ле Пен.

Земмур назвал заявления своей соратницы, которая возглавляла список партии на евровыборах, "предательством" и сказал, что это его очень обидело.

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"Марешаль выбила какие-то несколько несчастных мест для своих друзей и своего клана в "Нацобъединении"... Активисты агитировали за нее, донатили для нее, и тут она за какие-то 48 часов выбрасывает их, как старые носки", – возмутился Земмур.

Он считает, что племянница Ле Пен таким образом "самоисключилась" из партии.

"Марион Марешаль сама себя исключила из этой партии, которую она всегда презирала, и идет в "семейный лагерь", ей хочется быть со своими", – заявил Земмур.

Это уже вторая политсила, где за последние дни однопартийцы перессорились между собой на фоне эмоциональной подготовки к досрочным выборам после решения президента Франции распустить парламент.

Перед этим раскол произошел в рядах правых "Республиканцев" – лидера партии Эрика Сиотти менее чем за сутки выгнали из партии после предложения альянса с Ле Пен.

Напомним, Макрон распустил парламент Франции 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.

Подробнее на эту тему – в статье "Макрон идет ва-банк".