Как Британия планирует восстанавливать Украину за российские деньги

Недавно министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о плане, который должен "помочь российским деньгам дойти до украинского народа".

Предложенный британскими дипломатами путь может стать примером для других стран. Особенно для тех, которые ищут возможности помочь Украине, одновременно не создавая проблем для своего инвестиционного имиджа.

Именно поэтому этот план требует детального анализа, ведь он содержит как прогрессивные, так и опасные инициативы, пишут Иван Городисский и София Косаревич из Центра Днестровского в статье Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как передать Украине деньги росолигархов.

Суммарная стоимость активов, находящихся в Британии и связанных с РФ, оценивается минимум в $30 млрд.

Неудивительно, что призывы конфисковать их звучат уже длительное время. Эта идея имеет поддержку среди парламентариев обеих ведущих партий – Консервативной и Лейбористской, в дополнение к этому призывает и украинское правительство.

Представители Даунинг-стрит, 10 со своей стороны говорят, что работа продолжается днем и ночью, в том числе совместно с ЕС, над обоснованием целесообразности конфискации государственных активов, но решение еще не найдено.

Причиной, по которой британцы не спешат с практическими решениями по конфискации активов россиян, является то, что традиционно Туманный Альбион является местом, где их сосредоточено очень много.

Впервые о возможной конфискации активов россиян летом прошлого года говорила тогда еще только будущий премьер Лиз Трасс. Она заявила о стремлении Великобритании последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян.

Однако первые реальные инициативы появились уже после ее отставки.

Надежду на прогресс в этой сфере (хоть и не такой быстрый, как хотелось бы Киеву) вселяют недавние заявления министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

Эти заявления он озвучил после визита в Украину в этом месяце, а затем они были дополнены британскими дипломатами.

По сути, его план состоит из трех главных элементов: Великобритания не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации убытков, причиненных агрессией; владельцы подсанкционных активов смогут без предварительных условий, в том числе относительно снятия санкций, передать их для восстановления Украины; Великобритания будет контролировать целевое расходование средств, которые будут переданы с этой целью.

Этот план, хотя и выглядит достаточно мощно, содержит несколько ограничений.

Во-первых, он касается только частных активов.

Во-вторых, механизм "добровольной передачи" не содержит никаких гарантий. Владельцы, в частности российские олигархи, смогут требовать особых условий для передачи этих средств или же согласиться на их замораживание на неопределенный срок.

И, в-третьих, намерение Британии осуществлять контроль за использованием средств пока выглядит не до конца понятным, как и то, как оно будет коррелироваться с международным компенсационным механизмом, над созданием которого сейчас работает Украина.

Создание нескольких параллельных механизмов может лишь усложнить доступ пострадавших от агрессии к компенсациям.

Самым ценным в предложенном Джеймсом Клеверли плане является предложение об изменении цели санкций. Вместо простого прекращения агрессии РФ против Украины целью становится полная выплата возмещения. Это создает определенные гарантии.

Поэтому, лед тронулся, и Соединенное Королевство по крайней мере начало обсуждение политики работы с российскими активами, что может стать сильным сигналом для других наших союзников.

Подробнее – в материале Ивана Городисского и Софии Косаревич Добровольно-принудительно: Британия нашла путь, как передать Украине деньги росолигархов.